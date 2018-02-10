Аналитики HeadHunter раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Аналитики HeadHunter, онлайн-сервиса для поиска работы и персонала, раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге. Для этого просмотрели свыше 32 тысяч объявлений, размещённых в январе.

Яна Татьянина

Наибольшие зарплаты предлагают руководителям строительных организаций, а также финансовым Senior Java Developer - опытным программистам на языке Java. Их нижняя планка - 300 тысяч рублей. Исполнительному директору в области товаров народного потребления в месяц будут платить от 280 тысяч рублей.На 4-й позиции директор филиала стройфирмы, ему заплатят от 275 тысяч рублей. Замыкает 5-ку Senior javascript developer в области IT, он заработает до 300 тысяч рублей за месяц.Далее в рейтинге - директор регионального отделения компании, занимающейся электроникой. Его оклад - 200-400 тысяч рублей. На 7-й, 8-й и 9-й позициях директоры по маркетингу, по производству и гендиректор (строительство) с зарплатой от 250 тысяч рублей. Топ замыкает директор по бизнес-закупкам с окладом от 200 тысяч рублей.