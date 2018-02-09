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| | МВФ: Теневая экономика России сопоставима с уровнем африканских государств

МВФ: Теневая экономика России сопоставима с уровнем африканских государств

Вчера, 22:40
МВФ опубликовал результаты исследования относительно развития теневой экономики в 158 странах в период с 2010 по 2017 годы. Результаты финансовой деятельности российских предприятий тоже учитывали в рейтинге. Объемы теневой экономики РФ составляют 33,7% от ВВП.

МВФ: Теневая экономика России сопоставима с уровнем африканских государств

 

По словам экспертов, это чрезвычайно высокие показатели даже для державы Восточной Европы. Развитые государства имеют в среднем уровень теневой экономики в пределах от 5 до 15 % внутреннего валового продукта. Имеются исключения и внешне успешные республики обладают скрытыми недостатками в финансовой сфере. По статистике, подобные масштабы сокрытия доходов как в России, характерны для африканских стран. Специалисты из РФ не ожидали столь больших объемов нелегального бизнеса в федерации.

Украина в этом плане превзошла Россию. В данной стране объем теневой экономики составляет 44,8% от ВВП. Бизнесмены скрывают свои прибыли, дабы избежать больших налогов. Высокий уровень нелегальных финансовых сделок ухудшает возможности Украины войти в состав Европейского Союза, куда так стремится Киев. Поскольку основным условием вступления в ЕС является снижение уровня коррупции.
Домбровский Сергей
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