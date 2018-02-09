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| | Украине придётся по максимуму закупать газ у России

Украине придётся по максимуму закупать газ у России

Сегодня, 14:47
В руки журналистов из доверенных источников попала информация о том, что «Нафтогаз Украины» может не справиться с установленными обязательствами перед российской корпорацией «Газпром», в связи с чем Украине придётся закупать российский газ.

Украине придётся по максимуму закупать газ у России

 

В многочисленных средствах массовой информации были опубликованы данные о том, что согласно установленным принципам в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», годовой объём поставок газа распределяется по разным кварталам, учитывая условия сезонности, после чего значение квартального объёма делят на число суток, содержащихся в квартале. Возможные отклонения могут составлять до шести процентов. Андрей Коболев, являющийся руководителем «Нафтогаза», ранее заявил о том, что закупка российского газа Украиной может начаться уже в марте нынешнего года.

Коболев назвал цену газа, поставляемого из РФ, весьма привлекательной, после того, как она была изменена после судебного решения, обязывающего «Газпром» пересмотреть содержание своих ценников на сырьё.
Александр Вест
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