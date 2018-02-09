Украине придётся по максимуму закупать газ у России

В руки журналистов из доверенных источников попала информация о том, что «Нафтогаз Украины» может не справиться с установленными обязательствами перед российской корпорацией «Газпром», в связи с чем Украине придётся закупать российский газ.

Александр Вест

В многочисленных средствах массовой информации были опубликованы данные о том, что согласно установленным принципам в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», годовой объём поставок газа распределяется по разным кварталам, учитывая условия сезонности, после чего значение квартального объёма делят на число суток, содержащихся в квартале. Возможные отклонения могут составлять до шести процентов. Андрей Коболев, являющийся руководителем «Нафтогаза», ранее заявил о том, что закупка российского газа Украиной может начаться уже в марте нынешнего года.Коболев назвал цену газа, поставляемого из РФ, весьма привлекательной, после того, как она была изменена после судебного решения, обязывающего «Газпром» пересмотреть содержание своих ценников на сырьё.