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| | Госдума приняла три закона об амнистии капитала в 2018-2019 годах

Госдума приняла три закона об амнистии капитала в 2018-2019 годах

Сегодня, 14:33
В Государственной Думе РФ одобрили три закона об амнистии капитала в 2018-2019 годах. Депутаты утвердили проект по возвращению денег бизнесменов в Россию. Теперь предприниматели могут официально зарегистрировать свои доходы, которые они получают заграницей.

Госдума приняла три закона об амнистии капитала в 2018-2019 годах

 

В 2015-2016 годах Москва уже устраивала амнистию капитала. По словам народных избранников, данная мера является эффективной, так как финансовые средства, возвращаясь в РФ, поднимают экономику страны. На два ближайших года бизнесмены получат возможность задекларировать свои прибыли, которые они получают от владения предприятий, функционирующих на территории других государств. Амнистия капитала предполагает перенос бизнеса из зарубежных стран в Россию.

Деловой человек может официально зарегистрировать свои доходы, даже если имелись нарушения законодательства в прошлом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменение норм не является «удобной лазейкой для преступников». По словам политика, злоумышленники не смогут беспрепятственно «отмывать деньги», заработанные нечестным путем.
Домбровский Сергей
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