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| | Эксперты рассказали о сценариях повышения пенсионного возраста в РФ

Эксперты рассказали о сценариях повышения пенсионного возраста в РФ

Сегодня, 14:25
Ряд специалистов, представляющих РАНХиГС, рассказали о том, что наиболее рациональным решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам.

Эксперты рассказали о сценариях повышения пенсионного возраста в РФ

 

Эксперты РАНХиГС представили широкой общественности специальный доклад, в котором был обнародован прогноз изменения состоянии российской экономики, если пенсионный возраст не будет увеличен. Согласно опубликованным данным, если пенсионный возраст останется прежним, со временем российская экономика будет подвергаться всё большим нагрузкам, что повлияет на сокращение пенсионных пособий. Специалисты также разработали специальные сценарии, позволяющие представить последствия изменения пенсионного возраста, которые помогут наиболее рационально соблюсти нужды народа и требования экономического развития страны.

Наиболее полезным и оптимальным вариантом для женщин, по мнению аналитиков, станет официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин специалисты рекомендуют установить рубеж в 63 года.
Александр Вест
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