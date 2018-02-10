Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью ведет к успеху

По результатам состоявшегося 7 февраля в столице РФ Всероссийского финала национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» была определена пятерка лучших муниципалитетов нашей страны. За это звание боролись 412 муниципалитетов, представляющих 78 субъектов нашей страны. В пятерку же вошел дебютант финала Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. Об этом информирует портал «Государственные Вести».
По словам руководителя администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, «залогом успеха стал диалог между бизнесом и властью». Всю душу в свой город вкладывают не только депутаты и бизнесмены, но и ветераны с общественниками. Неслучайно, подчеркнул Сергей Кошевой, независимые эксперты так высоко оценили результаты работы команды Зеленоградска.