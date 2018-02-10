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| | Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью ведет к успеху

Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью ведет к успеху

Сегодня, 03:20

По результатам состоявшегося 7 февраля в столице РФ Всероссийского финала национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» была определена пятерка лучших муниципалитетов нашей страны. За это звание боролись 412 муниципалитетов, представляющих 78 субъектов нашей страны. В пятерку же вошел дебютант финала Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. Об этом информирует портал «Государственные Вести».

 

Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью ведет к успеху

Этот округ известен своей инвестиционной привлекательностью и надежностью, что доказывается тем, что в прошлом году в него поступило 4,8 млрд. рублей инвестиций, а это в пять раз превышает объем бюджета округа. Кроме этого Зеленоградск известен во всем мире, как уникальный курорт — на территории округа расположено более сотни профильных объектов, активно развивается событийный туризм. Высокие оценки городу и округу ставят TripAdvisor и Forbes.

 

 

По словам руководителя администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, «залогом успеха стал диалог между бизнесом и властью». Всю душу в свой город вкладывают не только депутаты и бизнесмены, но и ветераны с общественниками. Неслучайно, подчеркнул Сергей Кошевой, независимые эксперты так высоко оценили результаты работы команды Зеленоградска.

 
 

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