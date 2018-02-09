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| | Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки падают вслед за американскими

Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки падают вслед за американскими

Сегодня, 10:28
Сегодня, 9 февраля, вслед за рынком рынком акций в США, который вступил в фазу коррекции, в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы продемонстрировали рекордное падение. Потери японского фондового индикатора за прошедшую неделю составили около 9 процентов.

Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки падают вслед за американскими

 

Потеря, которую претерпел японский фондовый индикатор за прошедшие семь дней, стала самой худшей динамикой с начала 2016 года. Спустя всего две недели после того, как китайский рыночный индекс Shanghai Composite поднялся до своего максимума за два года, он опустился до своего минимума всего лишь за восемь месяцев. В данный момент даже гонконгский рынок, который ранее оставался одним из последних, демонстрирующих некоторый рост, также продемонстрировал падение.

Стюарт Айва, являющийся руководителем в OM Financial, заявил о том, что в данный момент большинство фондовых рынков стараются переориентироваться с учётом более скорого повышения процентных ставок, увеличение которых возможно даже на фоне усиления инфляции.
Александр Вест
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