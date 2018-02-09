ЦБ РФ аннулировал лицензию банка "Финансово-Промышленный Капитал"

С 9 февраля текущего года Банк России решил аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал», являющегося участником системы по страхованию вкладов.

Согласно полученным данным отчетности, по величине активов, по состоянию на 1 января, кредитная организация занимала в банковской системе Российской Федерации 297-е место, о чем говорится в официальном сообщении регулятора. Данные Центробанка указывают на то, что в деятельности банка удалось установить неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (или же отмыванию) дохода, который был получен преступным путем, а также финансированию терроризма в части достоверности представляющихся в уполномоченные органы сведений. Учитываются и операции, которые подлежат обязательному контролю.

В расчетных документах полнота отображаемой информации вызывала существенные сомнения. В ходе надзора за деятельностью кредитной организации удалось установить признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, что направляется в Банк России.

Неоднократно со стороны регулятора в отношении КБ «ФПК» применялись меры надзорного реагирования, однако банковская администрация не принимала никаких решительных действий по этому поводу и никак не пыталась нормализовать деятельность, что отмечается в сообщении.

Николай Офицеров