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| | Владимир Ефимов: столица наделяет льготами перспективные предприятия

Владимир Ефимов: столица наделяет льготами перспективные предприятия

Сегодня, 03:12

7 февраля пресс-служба столичного ДЭПИР поделилась сведениями о том, какой новый приоритет промышленной политики главного города нашей страны. Как подчеркнул лидер Департамента Владимир Ефимов, в качестве этого приоритета выступают высокотехнологичные отрасли экономики, которым принадлежит 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного профиля. Об этом информирует сайт «Вечерняя Москва».

 

Владимир Ефимов: столица наделяет льготами перспективные предприятия

По словам управленца, прошлый год ознаменовался ростом производства в столице лекарственных средств на 40%. Рост продемонстрировал и производственный сегмент компьютерного оборудования — +36%.

 

 

Комментируя новость, Владимир Ефимов рассказал, что в столице функционирует программа по поддержке высокотехнологичных производств. Согласно ее условиям, города выделяет льготы (в том числе и налоговые) перспективным предприятиям. Последние могут использовать высвободившиеся средства для ускоренного развития, к примеру, создавая рабочие места или совершенствуя мощности. Благодаря этому, можно рассчитывать на рост объемов производства.

 
 

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