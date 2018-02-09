Владимир Ефимов: столица наделяет льготами перспективные предприятия

7 февраля пресс-служба столичного ДЭПИР поделилась сведениями о том, какой новый приоритет промышленной политики главного города нашей страны. Как подчеркнул лидер Департамента Владимир Ефимов, в качестве этого приоритета выступают высокотехнологичные отрасли экономики, которым принадлежит 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного профиля. Об этом информирует сайт «Вечерняя Москва».

По словам управленца, прошлый год ознаменовался ростом производства в столице лекарственных средств на 40%. Рост продемонстрировал и производственный сегмент компьютерного оборудования — +36%.

Комментируя новость, Владимир Ефимов рассказал, что в столице функционирует программа по поддержке высокотехнологичных производств. Согласно ее условиям, города выделяет льготы (в том числе и налоговые) перспективным предприятиям. Последние могут использовать высвободившиеся средства для ускоренного развития, к примеру, создавая рабочие места или совершенствуя мощности. Благодаря этому, можно рассчитывать на рост объемов производства.