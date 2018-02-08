Эксперт прокомментировал попытку Вашингтона обвалить рубль до президентских выборов

Накануне президентских выборов в России, США предпримут меры для того, чтобы обвалить российский рубль.

Татьяна Преображенская

За последнее время наблюдается падение американских фондовых бирж. За два дня они потеряли до 7%. Это явление негативно отразилось также и на российских акциях: РТС и ММВБ упали практически на 2%. Курс российской валюты за двое суток упал с 56 до 57 рублей за доллар США. Эксперт РАНХиГС при президенте РФ Владислава Гинько прокомментировал это событие: "Обвал американских бирж вызван тотальной неудачей руководства США, которое делало ставку не энергонезависимость Штатов, но проиграло. США, которые все еще серьезно уступают нам по темпу добычи нефти, не могут компенсировать этот разрыв".Соединенные Штаты закупают нефть как и раньше, невзирая на рост добычи до 10,2 миллионов баррелей в сутки. С таким раскладом США должны больше заниматься экспортом нефти. Страна не имеет продовольственного резерва, импорт продуктов питания превышает объемы собственного производства.Дефицит бюджета штатов за 2017 год составляет 3,6% ВВП, дефицит внешней торговли – 2,9% ВВП. Американский доллар падает к большинству мировых валют. Именно это и повлияло на то, что российский рубль в 2017 году оказался намного выше, чем предполагалось.