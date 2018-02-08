Twitter впервые за историю существования зафиксировала квартальную прибыль

По итогам последнего квартала 2016 года, Twitter понес убыток более, чем 167 миллионов долларов. Подобные явления наблюдались в течение всей истории существования соцсети, что сильно удивляло инвесторов, поскольку Twitter всегда использовался повсеместно знаменитостями и политиками. Впервые прибыль была зафиксирована в 4 квартале прошедшего года – более 91 миллиона долларов, по 19 центов на акцию. Выручка при этом всего на 2% превысила ожидания. Добиться прибыльности удалось благодаря решительному сокращению издержек и хорошим доходам от видеорекламы.
В связи с этой новостью, котировки Twitter выросли на 15%, а компания прогнозирует прибыль за весь текущий год.