ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Twitter впервые за историю существования зафиксировала квартальную прибыль

Twitter впервые за историю существования зафиксировала квартальную прибыль

Вчера, 17:25
В первый раз за 12-летнюю историю существования соцсеть Twitter зафиксировала квартальную прибыль. В октябре-декабре прошедшего года доход компании превысил 91 миллион долларов. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Twitter впервые за историю существования зафиксировала квартальную прибыль

 

По итогам последнего квартала 2016 года, Twitter понес убыток более, чем 167 миллионов долларов. Подобные явления наблюдались в течение всей истории существования соцсети, что сильно удивляло инвесторов, поскольку Twitter всегда использовался повсеместно знаменитостями и политиками. Впервые прибыль была зафиксирована в 4 квартале прошедшего года – более 91 миллиона долларов, по 19 центов на акцию. Выручка при этом всего на 2% превысила ожидания. Добиться прибыльности удалось благодаря решительному сокращению издержек и хорошим доходам от видеорекламы.

В связи с этой новостью, котировки Twitter выросли на 15%, а компания прогнозирует прибыль за весь текущий год.
Виктория Озерова
Новости по теме
Panasonic удалось нарастить чистую прибыль по итогам последнего квартала 2016 года на 33%
Panasonic удалось нарастить чистую прибыль по итогам последнего квартала 2016 года на 33%

Компании Panasonic удалось по итогам последнего квартала 2016 года нарастить чистую прибыль на 33%. Чистый суммарный доход составил 566 миллионов долларов, что

Убыток Twitter по итогам второго квартала этого года вырос в 3,5 раза
Убыток Twitter по итогам второго квартала этого года вырос в 3,5 раза

Российские СМИ пишут, что чистый убыток популярной соцсети Twitter по результатам второго квартала текущего года вырос в три с половиной раза до 144, 6

Twitter опубликовал финансовые отчеты - прибыль выросла на 110%
Twitter опубликовал финансовые отчеты - прибыль выросла на 110%

Вчера, 5 февраля, представителями компании Twitter были опубликованы первые финансовые отчеты, исходя из которых становится известно, что только за последний

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости