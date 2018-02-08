Twitter впервые за историю существования зафиксировала квартальную прибыль

В первый раз за 12-летнюю историю существования соцсеть Twitter зафиксировала квартальную прибыль. В октябре-декабре прошедшего года доход компании превысил 91 миллион долларов. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

По итогам последнего квартала 2016 года, Twitter понес убыток более, чем 167 миллионов долларов. Подобные явления наблюдались в течение всей истории существования соцсети, что сильно удивляло инвесторов, поскольку Twitter всегда использовался повсеместно знаменитостями и политиками. Впервые прибыль была зафиксирована в 4 квартале прошедшего года – более 91 миллиона долларов, по 19 центов на акцию. Выручка при этом всего на 2% превысила ожидания. Добиться прибыльности удалось благодаря решительному сокращению издержек и хорошим доходам от видеорекламы.В связи с этой новостью, котировки Twitter выросли на 15%, а компания прогнозирует прибыль за весь текущий год.