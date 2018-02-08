Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики

Представитель Министерства энергетики Египта Ихаб Насром передал своему коллеге из России Анатолию Яновскому документы, в которых указывается, что Каир готов сотрудничать с Москвой в сфере энергетики.

Домбровский Сергей

Египет заинтересован в поставках Россией технологического оборудования. Стороны обговорили преимущества для обеих стран от сотрудничества. Созданием объектов в сфере энергетики займутся специалисты из РФ. У Каира и Москвы есть положительный опыт взаимодействия. В 70-х годах XX века инженеры и рабочие из этих государств занимались возведением Асуанской гидроэлектростанции – крупнейшей системы, расположенной на реке Нил. Сооружения состоят из верхней и нижней дамб.Сейчас специалисты надеются на не менее эффективное сотрудничество, нежели в советское время. Материалы в области энергетики покажут руководителям компаний. Возможно они заинтересуются данным предложением.