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| | Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики

Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики

Сегодня, 15:42
Представитель Министерства энергетики Египта Ихаб Насром передал своему коллеге из России Анатолию Яновскому документы, в которых указывается, что Каир готов сотрудничать с Москвой в сфере энергетики.

Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики

 

Египет заинтересован в поставках Россией технологического оборудования. Стороны обговорили преимущества для обеих стран от сотрудничества. Созданием объектов в сфере энергетики займутся специалисты из РФ. У Каира и Москвы есть положительный опыт взаимодействия. В 70-х годах XX века инженеры и рабочие из этих государств занимались возведением Асуанской гидроэлектростанции – крупнейшей системы, расположенной на реке Нил. Сооружения состоят из верхней и нижней дамб.

Сейчас специалисты надеются на не менее эффективное сотрудничество, нежели в советское время. Материалы в области энергетики покажут руководителям компаний. Возможно они заинтересуются данным предложением.
Домбровский Сергей
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