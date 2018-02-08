В России появится система по отслеживанию террористов

В 2018 году в РФ появится система по отслеживанию сомнительных финансовых операций, денежные средства от которых могут направляться на организацию террористических актов. Структуру создадут по инициативе Национального банка, Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, в России не хватает системы, борющейся с финансированием бандформирований. В текущем году в стране намерены создать организацию, контролирующую все транзакции. Если экономистам денежные переводы покажутся сомнительными, то счета компаний могут блокироваться до выяснения обстоятельств. В США подобная структура существует и довольно эффективно функционирует внутри государства.При наличии хорошо налаженной системы можно своевременно реагировать на действия членов преступных группировок. Если лишить злоумышленников денег, то число терактов уменьшится. На данный момент неизвестно, возможна ли реабилитация заблокированных активов.