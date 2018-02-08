Tesla подвела итоги самого убыточного квартала

Компания-производитель электромобилей Tesla подвела итоги худшего квартала за всю историю в плане убытков. Таким периодом стал четвертый квартал прошлого года. Однако планы у фирмы Илона Маска на 2018 года отнюдь не пораженческие.

Дарья Светозарова

Компания намерена инвестировать средства в производство кроссоверов Model Y, а также модернизировать автопилоты на карах от Tesla до уровня автономного управления как в городе, так и на трассе. Эксперты, наблюдающие за развитием отрасли, скептически отнеслись к такому спектру задач и уверяют, что сложно будет выполнить их одновременно. Однако итоги минувшего года вопреки ожиданиям оказались не так уж плохи.За четвертый квартал прошлого года компания лишилась 675 миллионов долларов. Отмечается, что рекордные убытки повлекло за собой недостаточно быстрое развертывание производства Model 3. Эта проблема возникла из-за того, что свои обязательства нарушил целый ряд поставщиков компании Маска. В итоге Tesla пришлось самой наладить выпуск недостающих комплектующих и расторгнуть контракт с недобросовестными партнерами.