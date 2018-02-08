«Яндекс» и Uber завершили сделку по объединению сервисов такси

Официальные представители сервисов Uber и «Яндекс» объявили о том, что сделка по слиянию сервисов такси отныне является официально закрытой. Об успешном утверждении соглашения относительно объединения сервисов информацию предоставили представителя «Яндекса».

Александр Вест

Стоит отметить, что компания «Яндекс» вложила в новую структуру сервисов быстрого вызова такси более 220 миллионов долларов, в то время как представители Uber сделали подобное вложение в размере 100 миллионов долларов. В рамках завершённой сделки между компаниями подразумевается слияние бизнесов по вызову такси в режиме онлайн с использованием соответствующего приложения на смартфоне в ряде стран, среди которых: Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Белоруссия и некоторые другие.Сервис быстрой доставки еды под названием UberEats также переходит в совместное предприятие согласно завершённой сделке.