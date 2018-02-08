В Венесуэле люди использую яйца вместо купюр

Инфляция в стране достигла показателей в 13000%. Люди вынуждены использовать яйца как альтернативу боливару - валюте Венесуэлы.

В стране еженедельная инфляция и повышение цен не дают людям возможности нормально жить. За один доллар США на черном рынке Венесуэлы дают порядка 230 тыс боливаров, а упаковка из 30 яиц стоит 247 тыс. Этим и мотивируется использование яиц в качестве альтернативы, но местные также утверждают, что яйца - источник белка, так необходимого людям.Правительство более не может контролировать колебания валюты и решило запустить первую в мире криптовалюту - El Petro. Цена на нее будет начинаться от $60, а подкреплена она будет залежами нефти, золота и алмазов. днако подспорье есть: у сторонников текущего президента Николаса Мадуро уже есть именные карты с QR-кодом, которые правительство хочет превратить в электронные кошельки.