Росреестр зафиксировал ДДУ с помощью блокчейна

Росреестр зафиксировал первый ДДУ с использованием блокчейна. С такой информацией выступили в пресс-службе организации.

Никита Готский

Росреестр вместе с иными структурами зарегистрировали первое соглашение в строительстве с внедрением блокчейна. К данное время такая технология в фиксации жилья в рамках пилотного проекта используется лишь на территории Ленинградской области. По нормам участия в долевом строительстве денежный взнос отражается в блокчейн-сервисе для дальнейшего резервирования и списания материальных ресурсов на счет Фонда защиты прав лиц-участников строительства. Чтобы зафиксировать ДДУ, Росреестру нужно получить от Фонда данные о внесении взносов от застройщиков.Как утверждают руководители Росрееста, испоьзование блокчейна во время фиксирования ДДУ обязуется обеспечить вероятность контроля данных. Точно оценить качество этой технологии организация сможет по окончанию пилотного проекта. Во Внешэкономбанке считают, что внедрение блокчейна даст возможность взять под контроль сроки сооружения домов и регламенты процедур, а также обеспечит открытость данных.