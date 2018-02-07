Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Росреестр зафиксировал ДДУ с помощью блокчейна

Росреестр зафиксировал ДДУ с помощью блокчейна

Вчера, 21:32
Росреестр зафиксировал первый ДДУ с использованием блокчейна. С такой информацией выступили в пресс-службе организации.

Росреестр зафиксировал ДДУ с помощью блокчейна

 

Росреестр вместе с иными структурами зарегистрировали первое соглашение в строительстве с внедрением блокчейна. К данное время такая технология в фиксации жилья в рамках пилотного проекта используется лишь на территории Ленинградской области. По нормам участия в долевом строительстве денежный взнос отражается в блокчейн-сервисе для дальнейшего резервирования и списания материальных ресурсов на счет Фонда защиты прав лиц-участников строительства. Чтобы зафиксировать ДДУ, Росреестру нужно получить от Фонда данные о внесении взносов от застройщиков.

Как утверждают руководители Росрееста, испоьзование блокчейна во время фиксирования ДДУ обязуется обеспечить вероятность контроля данных. Точно оценить качество этой технологии организация сможет по окончанию пилотного проекта. Во Внешэкономбанке считают, что внедрение блокчейна даст возможность взять под контроль сроки сооружения домов и регламенты процедур, а также обеспечит открытость данных.
Никита Готский
Новости по теме
Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн
Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн

В Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка стартовала образовательная программа по изучению технологии блокчейн. Число проектов

Стало известно о начале совместного тестирования блокчейна Сбербанком и ФАС
Стало известно о начале совместного тестирования блокчейна Сбербанком и ФАС

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба приступили к совместной программе по тестированию блокчейна. Такой информацией снабдил журналистов 11 ноября

В РФ запустили НКО для популяризации блокчейна среди населения
В РФ запустили НКО для популяризации блокчейна среди населения

В РФ начал функционировать «Блокчейн-фонд». Данная НКО занимается вопросами содействия распространению на территории страны блокчейн-технологий.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости