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| | Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка

Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка

Сегодня, 16:23
На какие меры идти, если криптовалюта падает в стоимости. Инвесторы высказали личное мнение по этому поводу.

Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка

 

Вначале нужно разобраться в фундаментальной расстановке сил на рынке биткоинов, а также, отчего клиент держал свои активы в той или иной платформе: долгосрочная перспектива роста, желание сыграть на тех новостях, которые вскоре должны были выйти, или по другим соображениям. Специалисты рекомендуют пользователям задать себе вопрос - для чего они решили заниматься криптовалютой и будет ли биткоин расти и далее в цене, особенно этот вопрос актуален для прогноза, рассчитанного на год вперед. Также не стоит забывать и тот момент, когда имеет важность деятельности покупателей монет, которым будет выгодно приобретать биткоин в определенное время.

Дабы избежать беспокойства эксперты советуют планомерно ребалансировать собственный портфель и защищать его, применять те инструменты, которые помогут сократить риски ликвидности, а это увеличивает инвестиционный горизонт. Такие действия помогут клиенту чувствовать себя на рынке более-менее комфортно. В целом, аналитики советуют в случае определенного отрицательного изменения на рынке криптовалют не поддаваться эмоциям, а держать себя хладнокровно, не впадая в панику, трезво оценивая ситуацию. Особенно это касается начинающих игроков, но со временем и они уже набираются нужных для этого знаний.

Ранее сообщалось, что курс биткоина установил новый антирекорд. Криптовалюта, пережившая в минувшем году масштабный взлет, в 2018 году испытывает сложности. Ее курс вечно снижается, накануне эксперты зафиксировали очередную отметку, которая не принесла радости майнерам. Курс биткоина рухнул до 6000 долларов, хотя некогда составлял 20 000 долларов, а это уже настоящий ужас, ведь в среднем за сутки обвал составил 25% в зависимости от определенной биржи. К концу последнего зимнего месяца, как считают специалисты, биткоин упадет до 3000 «зеленых», сетевые маркеты уже снижают стоимость видеокарт, выводя их из состояния искусственного дефицита. В целом, ситуация на рынке криптовлют складывается довольно отрицательная становятся дешевле и иные виды крипты, хоть и не такими темпами. На территории России вскоре вступит в силу закон, предусматривающий налог со всех операций по биткоину и подобным валютам. До этого руководитель отечественного Центробанкам Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор никогда не легализует криптовалюту.
Никита Готский
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