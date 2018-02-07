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| | Forbes составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте

Forbes составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте

Сегодня, 15:53
В известном американском экономическом журнале Forbes впервые был составлен и опубликован список людей, сделавших огромное состояние на торговле криптовалютами.

Forbes составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте

 

На третьем месте в данном списке расположился Чанпэн Чжао, приложивший свои усилия к созданию биржи под названием Binance, на которой производится купля/продажа различных видов криптовалют. Вторая строчка досталась Джохефу Лубину, являющемуся одним из создателей такой популярной криптовалюты как Etherium. А первое место с уверенным отрывом занял Крисл Ларсен, возглавляющий сервис под названием Ripple, чьё состояние в данный момент оценивается мировыми аналитиками в пределах 8 миллиардов долларов.

Заметим, всего в данном списке представлены 19 предпринимателей, которые получили значительную прибыль от торговли криптовалютами. Первыми миллиардерами, получившими своё состояние с помощью биткоина, стали братья Уинклвосс, расположившиеся на четвёртой строчке данного списка.
Александр Вест
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