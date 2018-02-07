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| | Платежный сервис Samsung Pay расширил свое влияние

Платежный сервис Samsung Pay расширил свое влияние

Вчера, 17:36
Держатели карт Visa Азиатско-Тихоокеанского банка и Ставропольпромстройбанка теперь могут пользоваться сервисом Samsung Pay и Android Pay.

Платежный сервис Samsung Pay расширил свое влияние

 

Как сообщает компания Samsung, платежная система надежнее и функциональнее аналогов для телефонов других производителей. С помощью девайсов Galaxy и Gear S3 можно расплатиться на любом терминале, принимающем банковскую карту благодаря Samsung Pay. Все это благодаря их собственной технологии MST, создающей вокруг устройства магнитное поле, схожее с магнитным полем банковской карты. Это и позволяет POS-терминалам распознавать смартфоны и часы марки Samsung.

Сохранность данных пользователя гарантируется специальными одноразовыми кодами, которые генерирует программа. Данная функция позволяет оставить неизвестным информацию покупателя: паспортные данные, номер и код карты.
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