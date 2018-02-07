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| | Coinbase введет технологию SegWit для снижения комиссии

Coinbase введет технологию SegWit для снижения комиссии

Сегодня, 14:46
Американская криптовалютная площадка Coinbase намерена добавить технологию SegWit, ранее считавшуюся менее приоритетной задачей в работе платформы. Об этом сообщили ее представители в Twitter.

Coinbase введет технологию SegWit для снижения комиссии

 

По словам сотрудников Coinbase, они приступают к завершающей стадии испытания SegWit для биткоина на площадке. Пользователи станут обладать возможностью как вводить, так и выводить криптовалюту с применением технологии на протяжении нескольких недель. Ранее Coinbase неоднократно критиковалась клиентами в свете роста комиссии в сети биткоина и интеграции SegWit, которая дает возможность сократить объем комиссии.

Руководители биржи сообщают, что многочисленные клиенты призывают ввести технологию в работу платформы, сотрудники которой действует над тем, дабы безопасно провести обноление. Также сообщается, что Coinbase хранит огромное число денег в биткоинах, поэтому любые перемены в инфраструктуре требуют существенного планирования факторов безопасности.
Никита Готский
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