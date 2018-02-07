Биткоин начал неуверенный рост после резкого падения

Всемирно известная криптовалюта, резко набравшая популярность осенью 2017, в начале февраля текущего года резко обвалилась, но сейчас позиции биткоина снова начали укрепляться.

В течение последних дней большинство криптовалютных вкладчиков не находят себе место из-за нестабильной ситуации с самой популярной криптовалютой - биткоином. Цена одного "битка" резко обвалилась на 25% до $7000.Неутешительные колебания валюты эксперты связывают сразу с несколькими важными факторами, среди которых и запрет в соцсети Facebook рекламы криптовалютных проектов, и желание правительства Индии не допустить замены платежной системы и финансирования незаконных действий криптовалютой. Так же на изменениях сказались и обвинения в сторону некоторых криптовалютных бирж в махинациях по специальному наращиванию цены.Есть версии, что это запланированное занижение стоимости ICO с целью "выгнать" с рынка неопытного пользователя, которого занесло сюда волной шумихи вокруг биткоина и желанием быстро заработать приличные деньги. Приверженцы этой теории советуют не нервничать и продолжать совершать небольшие вклады в криптовалютный рынок с целью значительного роста капитала с ростом капитализации криптовалют.