Размещение акций En+ на Лондонской бирже вызвало интерес у разведки

Акции холдинга En+ российского олигарха Олега Дерипаски были размещены на Лондонской бирже без нужного на то консультирования разведслужб. Так считают в MI6.

Никита Готский

Группа En+ разместила акции на бирже Лондона осенью минувшего года, но, как считают в MI6, это произошло без надлежащего консультирования с разведкой. Выход на биржу состоялся, несмотря на тот факт, что вышеупомянутая группа обладает 48,1% компании UC Rusal. Ее представители сообщили, что производимая ими продукция применялась для создания военной техники. Британские СМИ посчитали, что выпускаемый фирмой «металлический порошок» используется во время производства российских боеголовок «Бук». Олега Дерипаску СМИ называют одним из богатейших людей РФ с состоянием в 5,1 миллиардов долларов.Одним из акционеров En+ является банк ВТБ, находящийся под санкциями Запада. Ранее доля ВТБ в группе сократилась на 2,4%, а по итогам IPO доля банка в холдинге составила 3,8%.