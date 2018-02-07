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От Редактора

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| | Владимир Ефимов: Москве удалось выйти на траекторию устойчивого роста экономики

Владимир Ефимов: Москве удалось выйти на траекторию устойчивого роста экономики

Сегодня, 03:02

Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов озвучил данные, согласно которым экономика Москвы переживает бурный рост. В частности, он подчеркнул, что предварительным итогом за минувший год выступит рост ВРП на 2%. К 2020 г. Он должен будет прибавить еще 2,3%. Любопытно, что PricewaterhouseCoopers прогнозирует еще большую цифру — 4%. Об этом сообщил портал «Вечерняя Москва».

 

По словам руководителя Департамента, московская экономика активно развивается по всем ключевым векторам. В частности, он назвал промышленное производство, экспорт и инвестиции. О развитии московской экономики свидетельствуют и факты увеличения энергопотребления в городе и числа экономически активных жителей, тогда как безработных стало меньше. Интересно также, что за первое полугодие минувшего года столица выдала 49 986 патентов (это в 1,4 раза больше, чем за те же первые шесть месяцев со старта 2016 г.).

 

 
 

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