Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексов

По словам руководителя ведомства Стивена Мнучина, американское правительство внимательно следит за обстановкой на фондовом рынке, но беспокоиться пока не о чем. Чиновник сообщает, что в настоящее время рынки работают позитивно с точки зрения ликвидности и всего остального, а фундаментальная основа экономики сейчас достаточно прочна. Также по его мнению, налоговая реформа в значительной мере содействует увеличению доходов.
Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексовВчера, 21:24
20 января значение основных китайских фондовых индексов несколько снизилось. Соответствующая информация была размещена таблоидом Reuters.
В США торги на фондовом рынке открылись ростом индексов. Об этом информирует интернет-издание «Газета.ру».
По последним данным, итогами закрытия фондовой рынка США в пятницу 2 мая стало снижение рыночных индексов "NASDAQ", "S&P" и "Dow Jones". На фоне