Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексов

По словам руководителя ведомства Стивена Мнучина, американское правительство внимательно следит за обстановкой на фондовом рынке, но беспокоиться пока не о чем. Чиновник сообщает, что в настоящее время рынки работают позитивно с точки зрения ликвидности и всего остального, а фундаментальная основа экономики сейчас достаточно прочна. Также по его мнению, налоговая реформа в значительной мере содействует увеличению доходов. По словам руководителя ведомства Стивена Мнучина, американское правительство внимательно следит за обстановкой на фондовом рынке, но беспокоиться пока не о чем. Чиновник сообщает, что в настоящее время рынки работают позитивно с точки зрения ликвидности и всего остального, а фундаментальная основа экономики сейчас достаточно прочна. Также по его мнению, налоговая реформа в значительной мере содействует увеличению доходов.

Прежде сообщалось о рекордном сокращении индекса Dow Jones. После него эксперты зафиксировали снижение индекса биржи Токио. Под вечер 6 февраля стала расти в цене нефть, дешевевшая вместе с падением индексов.

Экономисты уверены, что масштабного кризиса получится избежать. Американская экономика адаптирована под такие потрясения.

Никита Готский

В Минфине США не переживают по поводу обвала на фондовых рынках. Об этом сообщают западные издания.