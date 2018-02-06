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От Редактора

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| | Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексов

Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексов

Вчера, 21:24
В Минфине США не переживают по поводу обвала на фондовых рынках. Об этом сообщают западные издания.

Минфин США не волнуется из-за падения биржевых индексов

 

По словам руководителя ведомства Стивена Мнучина, американское правительство внимательно следит за обстановкой на фондовом рынке, но беспокоиться пока не о чем. Чиновник сообщает, что в настоящее время рынки работают позитивно с точки зрения ликвидности и всего остального, а фундаментальная основа экономики сейчас достаточно прочна. Также по его мнению, налоговая реформа в значительной мере содействует увеличению доходов.
 
Прежде сообщалось о рекордном сокращении индекса Dow Jones. После него эксперты зафиксировали снижение индекса биржи Токио. Под вечер 6 февраля стала расти в цене нефть, дешевевшая вместе с падением индексов.
 
Экономисты уверены, что масштабного кризиса получится избежать. Американская экономика адаптирована под такие потрясения.

Никита Готский
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