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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

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| | Обнародованы данные о падении экономики Украины

Обнародованы данные о падении экономики Украины

Вчера, 20:58
Украина продолжает беднеть. Страна находиться на первом месте по шкале бедности.

Обнародованы данные о падении экономики Украины

 

За минувшие четыре года средняя зарплата жителей Украины сократилась с 450 до 270 долларов. По уровню ВВП на душу населения в 2016 году из 186 государств Украина расположилась на 131 месте. К примеру, Россия занимает 67 место, а Польша 56. К 1 декабря ушедшего года госдолг Украины составил 76,3 миллиарда долларов, что равно 80% местного ВВП.

В стране также уменьшается и количество предприятий. Шесть лет назад их насчитывалось 364 000, а в 2016 306 тысяч. С начала нового тысячелетия производство хлеба в пределах государства сократилось до 1,6 миллионов тонн с 2,64 миллионов, почти в 2,3 раза. Снижается и производство мясных продуктов. В сравнении с 2003 годом Украина начала меньше производить металла.
Никита Готский
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