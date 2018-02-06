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| | ЦБ РФ забрал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

ЦБ РФ забрал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Вчера, 18:15
На официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации появилась информация о том, что с 6 ферваля 2018 года лицензия Сибирского банка реконструкции и развития в г Тюмени недействительна.

ЦБ РФ забрал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

 

Сибирский банк реконструкции и развития входил в 350 банков по величине вкладов, а также СБРР - участник системы страхования вкладов.

Решение ЦБ было вызвано тем, что финансовое положения банка "резко ухудшилось" на фоне полупрозрачных операций по замене стоящих активов на очевидно шаткие и недостоверные. Ситуацию так же усугубила пропажа приличной суммы средств из кассы банка.

Компенсации вкладов начнутся после 20 февраля и будут осуществлены в 100% размере, не более 1,4 млн рублей каждому вкладчику.
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