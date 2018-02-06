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| | Андрей Колесник позитивно оценил факт одобрения президентом проекта реновации ОЭЗ

Андрей Колесник позитивно оценил факт одобрения президентом проекта реновации ОЭЗ

Сегодня, 16:09

Владимир Путин позитивно оценил инициативу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, согласно которой необходимо снять мораторий на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах в РФ. Глава государства дал соответствующее поручение по изучению возможности снятия моратория руководителю Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. Попутно ВВП призвал правительство оказать поддержку МСБ с целью улучшения дел в промышленном секторе страны. Об этом проинформировал портал «Государственные вести».

Андрей Колесник позитивно оценил факт одобрения президентом проекта реновации ОЭЗ

 

Своим комментарием к новости поделился депутат Госдумы РФ VI созыва Андрей Колесник. Он отметил, что вышеозначенными действиями ВВП вновь показал миру, как он прекрасно ориентируется в экономических процессах и реагирует на внешние вызовы. Тот факт, что Запад развернул против Российской Федерации санкционную войну, позволяет понять, что не следует ставить на «партнеров», ставящих политические амбиции выше сотрудничества. А то, что Россия сможет добиться своих целей и в таких условиях, доказывает, к примеру, впечатляющая динамика развития отечественного сельского хозяйства.

 



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