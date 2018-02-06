В России станет возможным сьем наличных с карт на кассах магазинов

Сбербанк и Mastercard проводят тестирование сервиса, который дает возможность держателям их карт снимать наличные деньги на кассах магазинов.

По предварительной информации, сервис будет работать приблизительно таким образом: держатель карты Mastercard или Сбербанк будем иметь возможность запросить у кассира необходимую, но ограниченную сумму денег для снятия с карточки. Этот запрос отправляется в банк, а после одобрения держатель получает наличные деньги от кассира. Стоит отметить, что владельцы Mastercard смогут воспользоваться этой услугой только после совершения покупки, а клиенты Сбербанка смогут получить наличные деньги без необходимости приобрести хоть что-то.Эта информация является предварительной, так как Сбербанк еще не дал никаких комментариев по этому поводу. Mastercard же подтвердили информацию о том, что проводили тестирование данной системы с несколькими банками.