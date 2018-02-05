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| | Япония хочет возглавить мировой рынок криптовалют

Япония хочет возглавить мировой рынок криптовалют

Вчера, 21:37
Японская компания Coincheck совсем недавно потерпела провал от кибер-атак, где сотни человек потеряли свои цифровые деньги. Несмотря на это японцы хотят стать первыми в развитии криптовалют, поэтому продолжают инвестиции в виртуальные средства.

Япония хочет возглавить мировой рынок криптовалют

 

Япония планирует легализовать криптовалюту. Главная цель замысла в том, чтобы сделать для виртуальных денег неограниченные возможности, пока в мире правительство наоборот перекрывает дороги для инвестиции в данный проект. Власти надеются, что идея станет основой для японской экономики.

Эксперты рассчитали, что ВВП после криптовалютного бизнеса возрастет на 0,3% в год, а налог на него будет обходиться в 9,2 миллиардов долларов. В этом году рост ВВП должен достигнуть 20%.

Создатель фирмы FreeAbound Скотт Джентри считает, что японцам нужно обратить особое внимание на защиту от киберзлоумышленников, чтобы ситуация снова не повторилась.
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