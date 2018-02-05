Япония хочет возглавить мировой рынок криптовалют

Япония планирует легализовать криптовалюту. Главная цель замысла в том, чтобы сделать для виртуальных денег неограниченные возможности, пока в мире правительство наоборот перекрывает дороги для инвестиции в данный проект. Власти надеются, что идея станет основой для японской экономики.
Эксперты рассчитали, что ВВП после криптовалютного бизнеса возрастет на 0,3% в год, а налог на него будет обходиться в 9,2 миллиардов долларов. В этом году рост ВВП должен достигнуть 20%.
Создатель фирмы FreeAbound Скотт Джентри считает, что японцам нужно обратить особое внимание на защиту от киберзлоумышленников, чтобы ситуация снова не повторилась.