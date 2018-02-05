Союз вкладчиков собирает подписи для защиты средств от Центробанка

АСВ начало подавать в суд на вкладчиков обанкротившихся банков, требуя вернуть денежные средства, снятые незадолго до отзыва лицензии. Арбитражными судами уже удовлетворены несколько подобных исков, основанием для этого стало наличие реестра неосуществленных платежей.
АВС полагает, что клиенты обладали инсайдерской информацией о закрытии банка, потому сняли свои накопления. Глава Союза вкладчиков РФ сообщил, что считает подобные Агентства, подчиняющемуся Центробанку, неправомерными, и предлагает всем солидарным с его мнением поддержать кампанию по собору подписей в общении о защите вкладов, направленному к президенту России Владимиру Путину.