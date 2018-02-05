Союз вкладчиков собирает подписи для защиты средств от Центробанка

Союзом вкладчиков организован сбор подписей для опротестования решения АСВ (Агентства по Страхованию Вкладов). СМИ информировали, что Агентство было намерено подать в суд на тех пользователей банков, которые заблаговременно сняли свои деньги со счетов незадолго до ввода временной администрации или отзыва лицензии.

АСВ начало подавать в суд на вкладчиков обанкротившихся банков, требуя вернуть денежные средства, снятые незадолго до отзыва лицензии. Арбитражными судами уже удовлетворены несколько подобных исков, основанием для этого стало наличие реестра неосуществленных платежей.АВС полагает, что клиенты обладали инсайдерской информацией о закрытии банка, потому сняли свои накопления. Глава Союза вкладчиков РФ сообщил, что считает подобные Агентства, подчиняющемуся Центробанку, неправомерными, и предлагает всем солидарным с его мнением поддержать кампанию по собору подписей в общении о защите вкладов, направленному к президенту России Владимиру Путину.