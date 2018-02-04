МВФ обещает дать кредит Украине только после повышения Киевом цен на газ

Международный валютный фонд озвучил условия, при которых Украина может рассчитывать на очередной транш. Два миллиарда долларов Киев получит только после того, как повысит тарифы на газ до уровня импорта и создаст Антикоррупционный суд. При этом правительство Украины не имеет права повышать населению заработную плату.

Дарья Светозарова

Кредиторы ставят Украину перед выбором – деньги вместе с драконовским тарифами, или популистские реформы накануне президентских выборов, но без транша от МВФ. Сообщается, что новые кредиты Киев хочет получить, чтобы расплатиться по прежним обязательствам. По результатам предыдущего года госдолг страны уже достиг 85% ВВП или 77 миллиардов долларов, что является для Украины абсолютным рекордом.По поводу зарплаты чиновники МВФ высказались предельно ясно – Киеву не стоит поддаваться соблазну повысить оплату труда населению, поскольку это плохо отразится на экономике. Вместе с тем, украинцам «советуют» работать более интенсивно, чтобы увеличить производительность.