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| | Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в Чечне

Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в Чечне

Вчера, 16:12
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем канале на Telegram сообщил подписчикам о том, что в республике по инициативе правительства и ВЭШ внедряется технология блокчейн. Политик не назвал точных сроков, но разработка ведется очень активно.

Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в Чечне

 

Технология блокчейн вводится в республиканский реестр. Ответственным лицом, отвечающий за выполнение данного проекта, является заместитель главы правительства Чечни Якуб Закриев. Разговоры о реализации этой программы велись еще в 2017 году. Тогда чиновники с представителями ВЭШ обсуждали спорные моменты относительно данной инициативы. В итоге назвали проект жизнеспособным и требующим реализации.

Технология блокчейн становится популярной и представляет собой упорядочивание базы данных, хранящейся на компьютерах, не подсоединенных к общему серверу. В итоге один регулятор не может контролировать все транзакции, а некоторой долей власти в системе обладают все участники. Изначально технологию создавали для того, чтобы избавиться от надзора со стороны государств за финансовой сферой, но по мере реализации проекта возникли определенные нюансы.
Домбровский Сергей
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