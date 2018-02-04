Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в Чечне

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем канале на Telegram сообщил подписчикам о том, что в республике по инициативе правительства и ВЭШ внедряется технология блокчейн. Политик не назвал точных сроков, но разработка ведется очень активно.

Домбровский Сергей

Технология блокчейн вводится в республиканский реестр. Ответственным лицом, отвечающий за выполнение данного проекта, является заместитель главы правительства Чечни Якуб Закриев. Разговоры о реализации этой программы велись еще в 2017 году. Тогда чиновники с представителями ВЭШ обсуждали спорные моменты относительно данной инициативы. В итоге назвали проект жизнеспособным и требующим реализации.Технология блокчейн становится популярной и представляет собой упорядочивание базы данных, хранящейся на компьютерах, не подсоединенных к общему серверу. В итоге один регулятор не может контролировать все транзакции, а некоторой долей власти в системе обладают все участники. Изначально технологию создавали для того, чтобы избавиться от надзора со стороны государств за финансовой сферой, но по мере реализации проекта возникли определенные нюансы.