Путину вручили список бизнесменов, мечтающих вернуться в РФ из Британии

По словам уполномоченного при главе РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, президенту Владимиру Путину вручили список фамилий бизнесменов, мечтающих вернуться в Россию из Великобритании, но опасающихся это делать из-за возможного уголовного преследования.

Домбровский Сергей

В конце 80-х – начале 90-х XX века из РФ в Англию уезжали многие предприниматели, имеющие проблемы с законом. Тогда правительство Британии лояльно относилось к зажиточным людям. Богатым позволяли ввозить в страну свой капитал, который не облагался налогами. В результате этого процесса стремительно развивался Лондон. Бизнесмены платили в казну Объединенного королевства только с той суммы, которую они заработали непосредственно в государстве. На прошлое предпринимателей в Лондоне и других городах Британии закрывали глаза. Сейчас ситуация меняется, в законодательство вносят поправки. Отношение к богатым в Королевстве стало другим.Российские бизнесмены мечтают вернуться на Родину, но опасаются оказаться за решеткой. Разбирательства длятся десятилетиями и многие обвинения уже сняты. Однако люди боятся приезжать в РФ. Владимир Путин получил перечень лиц, мечтающих вернуться в Россию. В список внесены более дюжины фамилий. По мнению Бориса Титова, нужно разработать юридические инструменты выхода из создавшейся ситуации, дабы предприниматели не опасались приезжать на Родину.