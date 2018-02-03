По словам депутата Верховной Рады Евгения Мураева, Украина лишилась порядка 50% внутреннего валового продукта из-за экономических ограничений, введенных США и странами ЕС против России. Народный избранник задает вопрос, против кого ведется война санкций.

Домбровский Сергей

По словам Мураева, мир выгоден всем. Во время противостояния, проигравшей стороной является Киев. Ограничительные меры отрицательно сказываются на экономике Европы и России, но больше всего страдает Украина. Страны ЕС теряют около 1% ВВП, РФ порядка 2%, эти показатели ничтожны по сравнению с тем, чего лишается Украина. Мураев призывает депутатов Верховной Рады к пересмотру своих политических взглядов по отношению к Москве.Санкции против России применяются с 2014 года. РФ обвиняют в войне на Донбассе и присвоении Крыма. Российские государственные деятели говорят, что полуостров вошел в состав державы после проведения референдума, на котором народ самостоятельно принял осознанное решение. РФ не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому обвинять в этой войне Москву не имеет смысла.