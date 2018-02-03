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| | Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Запада против России

Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Запада против России

Сегодня, 12:16
По словам депутата Верховной Рады Евгения Мураева, Украина лишилась порядка 50% внутреннего валового продукта из-за экономических ограничений, введенных США и странами ЕС против России. Народный избранник задает вопрос, против кого ведется война санкций.

Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Запада против России

 

По словам Мураева, мир выгоден всем. Во время противостояния, проигравшей стороной является Киев. Ограничительные меры отрицательно сказываются на экономике Европы и России, но больше всего страдает Украина. Страны ЕС теряют около 1% ВВП, РФ порядка 2%, эти показатели ничтожны по сравнению с тем, чего лишается Украина. Мураев призывает депутатов Верховной Рады к пересмотру своих политических взглядов по отношению к Москве.

Санкции против России применяются с 2014 года. РФ обвиняют в войне на Донбассе и присвоении Крыма. Российские государственные деятели говорят, что полуостров вошел в состав державы после проведения референдума, на котором народ самостоятельно принял осознанное решение. РФ не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому обвинять в этой войне Москву не имеет смысла.
Домбровский Сергей
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