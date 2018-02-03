Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Запада против России

По словам Мураева, мир выгоден всем. Во время противостояния, проигравшей стороной является Киев. Ограничительные меры отрицательно сказываются на экономике Европы и России, но больше всего страдает Украина. Страны ЕС теряют около 1% ВВП, РФ порядка 2%, эти показатели ничтожны по сравнению с тем, чего лишается Украина. Мураев призывает депутатов Верховной Рады к пересмотру своих политических взглядов по отношению к Москве.
Санкции против России применяются с 2014 года. РФ обвиняют в войне на Донбассе и присвоении Крыма. Российские государственные деятели говорят, что полуостров вошел в состав державы после проведения референдума, на котором народ самостоятельно принял осознанное решение. РФ не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому обвинять в этой войне Москву не имеет смысла.