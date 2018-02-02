НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Падение биткоина спровоцировало снижение стоимости 99 и 100 мировых криптовалют

Падение биткоина спровоцировало снижение стоимости 99 и 100 мировых криптовалют

Вчера, 21:23
Эксперты связывают снижение курса биткоина с прогнозами о запрете криптовалют на государственном уровне в Индонезии, Китае и Южной Корее. Помимо этого, отрицательными факторами оказались запреты на рекламу виртуальных денег в соцсети Facebook и мессенджерах.

Падение биткоина спровоцировало снижение стоимости 99 и 100 мировых криптовалют

 

Очередной антирекорд биткоин установил в минувшие сутки. На данный момент его стоимость осталась на уровне восьми тысяч долларов. И это при том, что криптовалюта немного окрепла, ведь до этого за нее готовы были отдать 7,8 тысячи долларов. Сейчас же биткоин вернулся к показателям ноября прошлого года.

Пика своей стоимости криптовалюта достигла в декабре 2017-го. Тогда его торговали за двадцать тысяч долларов. Его рекордное удешевление повлекло за собой падение стоимости 99 криптовалют мира из ста. На сегодняшний день стабильный рост демонстрирует только DigixDAO. Ежесуточно он набирал 42% и сейчас стоит 361 доллар за единицу.
Дарья Светозарова
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