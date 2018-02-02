Минфин США не желает вводить санкции против государственного долга России

Минфин США утверждает, что санкции против госдолга РФ могут причинить вред не только Москве, но и Вашингтону.

Как говорится в докладе министерства финансов США, распространение санкций на долг России приведет к нежелательным последствиям для глобальных экономических рынков. Запрет на покупку ОФЗ может усилить нагрузку на банковский рост России, а также способен негативно повлиять на фискальную политику страны.Российская экономика очень тесно связана с крупными международными компаниями, а это означает, что в результате расширения санкций их последствия не ограничатся только компаниями РФ. Санкции негативно повлияют и на конкурентоспособность основных управляющих компаний штатов, сообщается в документе.В Минфине также заявили, что дальнейшее продвижение санкций по отношению госдолга России без надежной поддержки Евросоюза и других партнеров США подорвут старания сохранить единство в вопросе российских санкций.