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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Минфин США не желает вводить санкции против государственного долга России

Минфин США не желает вводить санкции против государственного долга России

Вчера, 19:36
Минфин США утверждает, что санкции против госдолга РФ могут причинить вред не только Москве, но и Вашингтону.

Минфин США не желает вводить санкции против государственного долга России

 

Как говорится в докладе министерства финансов США, распространение санкций на долг России приведет к нежелательным последствиям для глобальных экономических рынков. Запрет на покупку ОФЗ может усилить нагрузку на банковский рост России, а также способен негативно повлиять на фискальную политику страны.

Российская экономика очень тесно связана с крупными международными компаниями, а это означает, что в результате расширения санкций их последствия не ограничатся только компаниями РФ. Санкции негативно повлияют и на конкурентоспособность основных управляющих компаний штатов, сообщается в документе.

В Минфине также заявили, что дальнейшее продвижение санкций по отношению госдолга России без надежной поддержки Евросоюза и других партнеров США подорвут старания сохранить единство в вопросе российских санкций.
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