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| | Минфин предложил создать в России офшоры для продажи криптовалюты

Минфин предложил создать в России офшоры для продажи криптовалюты

Вчера, 16:38
В российском Минфине предложили создать в стране офшоры для торговли криптовалютой. На данный момент, в качестве мест, где можно вести такие торги рассматривают город Калининград, острова Русский и Октябрьский. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя финансового ведомства Алексей Моисеев.

Минфин предложил создать в России офшоры для продажи криптовалюты

 

Замминистра подчеркнул, что торги будут проводиться на отдельных территориях по аналогии со Свободным портом Владивосток. Там, по его словам, уже есть элементы офшора. С такой позицией Минфина не согласны представители российского Центробанка. Зампред регулятора Ольга Скоробогатова уточнила, что ЦБ все так же остается противником операций с криптовалютой на территории российского государства.

Моисеев констатировал, что в РФ уже функционируют тысячи обменников, они используются для обмены криптовалюты «за границей». Он сообщил, что никакой проблемы это не представляет. Финансовое министерство, по мнению Моисеева, должно по возможности легализовать эти процессы, «обелить» их.
Дарья Светозарова
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