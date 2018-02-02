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| | Нацбанк Украины сообщил, что рост ВВП в 2017 году превысил 2%

Нацбанк Украины сообщил, что рост ВВП в 2017 году превысил 2%

Вчера, 16:30
Официальные представители Национального Банка Украины обнародовали информацию о том, что в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 2,1 процента. На официальном сайте регулятора опубликован подробный отчёт относительно 2017 года.

Нацбанк Украины сообщил, что рост ВВП в 2017 году превысил 2%

 

Несмотря на то, что рост ВВП в Украине в прошлом году превысил показатель в 2 процента, уровень инфляции составил более 13 процентов. Согласно опубликованному ранее прогнозу, рост инфляции в нынешнем году в Украине должен остаться на довольно высоком уровне, но не исключается и его постепенное снижение. В прошлом году рост внутреннего валового продукта в Российской Федерации составил лишь 1,5 процента, что явилось ещё меньшим показателем роста экономики, чем в украинском государстве.

По итогам прошлого года, рост инфляции в России составил лишь 2,5 процента, что является несоизмеримо малым значением по сравнением с аналогичным показателем в Украине.
Александр Вест
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