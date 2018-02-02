Курс биткоина продолжает катастрофически падать

Держатели биткоина в данный момент весьма растеряны, так как самая популярная криптовалюта в мире, некогда стоящая более 20 тысяч долларов, в данный момент опустилась в цене до 8,5 тысяч долларов.

Александр Вест

Психологически важной отметкой для биткоина, которая должна обеспечивать её стабильный рост в будущем, по мнению мировых экспертов, является 8 тысяч долларов за единицу криптовалюты. Однако, многие специалисты уже сейчас предрекают скорое падение курса данной криптовалюты до 7,5 тысяч долларов. Эксперты заверяют, что данные изменения в курсе биткоина весьма свойственны криптовалютам, так как после очередного понижения, скорее всего, последует повышение спроса на биткоин, что вновь подстегнёт его стоимость.Данное понижение курса биткоина, который в данный момент стоит в пределах 8,5 – 8,7 тысяч долларов, обусловлено тем, что в Facebook отказались от какой-либо рекламы криптовалют, что мгновенно сказалось на их курсе. Представители Facebook заявили, что подобная реклама вводила многих пользователей в заблуждение.