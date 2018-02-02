Завод Порошенко перешел в федеральную собственность России

На официальном сайте Кабинета Министров РФ появилось сообщение о том, что завод имени Орджоникидзе в Севастополе превратился в федеральную собственность России. Ранее промышленное предприятие принадлежало главе Украины Петру Порошенко.

Домбровский Сергей

В 2015 году завод национализировали после вхождения Крыма в состав России. Владельцами предприятия стали власти Севастополя. Теперь организация принадлежит Министерству транспорта и торговли РФ. Соответствующее распоряжение находится на виртуальном ресурсе правительства России. Завод занимается ремонтом кораблей и считается объектом, усиливающим обороноспособность государства. Именно поэтому предприятие перевели в подчинение транспортному ведомству.По словам российских политиков, смена владельца организации приведет к увеличению заказов. Здания обещают привести в надлежащий вод. Севастопольский завод возник при соответствующем адмиралтействе времен правительницы Екатерины Великой в 1783 году.