В офисе биржи Coincheck проходят обыски по делу о пропаже криптовалюты

В офисе известной японской валютной биржи под названием Coincheck прошёл ряд обысков, направленных на установление деталей произошедшего хищения криптовалюты на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

Александр Вест

Вследствие кибернетической атаки на сервера биржи Coincheck со счетов организации бесследно пропали 534 миллиона долларов. В данный момент множество компьютерных специалистов стараются разыскать следы похищенных финансовых средств. Данное дело из-за весьма крупного масштаба произошедшего хищения находится под пристальным контролем представителей Агентства финансовых услуг при японском министерстве финансов. Злоумышленники произвели кражу криптовалюты под названием NEM.Для проведения тщательной экспертизы и поиска следов совершённой преступной махинации в офисах Coincheck в Японии были произведены обыски. В данный момент биржа не участвует в торгах, а в результате успешной хакерской атаки, позволившей преступникам похитить колоссальное количество финансовых средств, пострадали более 250 тысяч человек.