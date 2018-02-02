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О дружбе.

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| | В офисе биржи Coincheck проходят обыски по делу о пропаже криптовалюты

В офисе биржи Coincheck проходят обыски по делу о пропаже криптовалюты

Сегодня, 10:26
В офисе известной японской валютной биржи под названием Coincheck прошёл ряд обысков, направленных на установление деталей произошедшего хищения криптовалюты на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

В офисе биржи Coincheck проходят обыски по делу о пропаже криптовалюты

 

Вследствие кибернетической атаки на сервера биржи Coincheck со счетов организации бесследно пропали 534 миллиона долларов. В данный момент множество компьютерных специалистов стараются разыскать следы похищенных финансовых средств. Данное дело из-за весьма крупного масштаба произошедшего хищения находится под пристальным контролем представителей Агентства финансовых услуг при японском министерстве финансов. Злоумышленники произвели кражу криптовалюты под названием NEM.

Для проведения тщательной экспертизы и поиска следов совершённой преступной махинации в офисах Coincheck в Японии были произведены обыски. В данный момент биржа не участвует в торгах, а в результате успешной хакерской атаки, позволившей преступникам похитить колоссальное количество финансовых средств, пострадали более 250 тысяч человек.
Александр Вест
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