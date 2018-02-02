В офисе биржи Coincheck проходят обыски по делу о пропаже криптовалюты

Вследствие кибернетической атаки на сервера биржи Coincheck со счетов организации бесследно пропали 534 миллиона долларов. В данный момент множество компьютерных специалистов стараются разыскать следы похищенных финансовых средств. Данное дело из-за весьма крупного масштаба произошедшего хищения находится под пристальным контролем представителей Агентства финансовых услуг при японском министерстве финансов. Злоумышленники произвели кражу криптовалюты под названием NEM.
Для проведения тщательной экспертизы и поиска следов совершённой преступной махинации в офисах Coincheck в Японии были произведены обыски. В данный момент биржа не участвует в торгах, а в результате успешной хакерской атаки, позволившей преступникам похитить колоссальное количество финансовых средств, пострадали более 250 тысяч человек.