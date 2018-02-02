НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | МВФ требует не повышать зарплату украинцам

МВФ требует не повышать зарплату украинцам

Сегодня, 10:02
Подобный поступок может иметь далеко идущие негативные последствия, которые дестабилизируют экономику страны. Это заявление сделал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

МВФ требует не повышать зарплату украинцам

 

По мнению Люнгмана, если власти страны поддадутся соблазну и повысят зарплаты жителям Украины, то они собственными руками нарушат экономическое равновесие, что может привести к началу кризиса в стране. Повышение зарплат плохо скажется на росте экономики.

Увеличение МРОТ, которое правительство Украины запланировало заранее, должно происходить параллельно с повышением продуктивности труда, в противном случае первое лишь навредит государству.

В соответствии с законом, регламентирующим госбюджет на 2018 год, кабинет министров Украины обсуждал вопрос о необходимости увеличения минимальной зарплаты, которая должна возрасти с 3723 до 4200 гривен.
Пойда Анна
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