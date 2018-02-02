МВФ требует не повышать зарплату украинцам

По мнению Люнгмана, если власти страны поддадутся соблазну и повысят зарплаты жителям Украины, то они собственными руками нарушат экономическое равновесие, что может привести к началу кризиса в стране. Повышение зарплат плохо скажется на росте экономики.
Увеличение МРОТ, которое правительство Украины запланировало заранее, должно происходить параллельно с повышением продуктивности труда, в противном случае первое лишь навредит государству.
В соответствии с законом, регламентирующим госбюджет на 2018 год, кабинет министров Украины обсуждал вопрос о необходимости увеличения минимальной зарплаты, которая должна возрасти с 3723 до 4200 гривен.