Лицензия РКБ отозвана Центробанком

Сегодня, 2 февраля, согласно официальному постановления Центрального банка Российской Федерации, была отозвана лицензия у кредитной организации под названием «Расчетно-кредитный банк» (РКБ).

Александр Вест

Представители Центробанка обнародовали сообщение, в котором указывается, что лицензия у РКБ была отозвана из-за обнаруженных многочисленных нарушений в нормативных актах Банка РФ и официальном законодательстве. Руководство РКБ было уличено в незаконной легализации доходов, полученных незаконным путём (отмывании денег), а также в финансировании террористической деятельности. РКБ обвинили в несвоевременном предоставлении достоверной отчётности в уполномоченные органы.В сообщении, опубликованном Центробанком, сообщается, что руководство РКБ не сумело предпринять все необходимые меры по нормализации деятельности кредитной организации, в связи с чем было принято решение вывести «Расчетно-кредитный банк» с рынка банковских услуг.