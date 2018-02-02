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| | Лицензия РКБ отозвана Центробанком

Лицензия РКБ отозвана Центробанком

Сегодня, 09:48
Сегодня, 2 февраля, согласно официальному постановления Центрального банка Российской Федерации, была отозвана лицензия у кредитной организации под названием «Расчетно-кредитный банк» (РКБ).

Лицензия РКБ отозвана Центробанком

 

Представители Центробанка обнародовали сообщение, в котором указывается, что лицензия у РКБ была отозвана из-за обнаруженных многочисленных нарушений в нормативных актах Банка РФ и официальном законодательстве. Руководство РКБ было уличено в незаконной легализации доходов, полученных незаконным путём (отмывании денег), а также в финансировании террористической деятельности. РКБ обвинили в несвоевременном предоставлении достоверной отчётности в уполномоченные органы.

В сообщении, опубликованном Центробанком, сообщается, что руководство РКБ не сумело предпринять все необходимые меры по нормализации деятельности кредитной организации, в связи с чем было принято решение вывести «Расчетно-кредитный банк» с рынка банковских услуг.
Александр Вест
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