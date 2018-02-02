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| | Квартальная выручка Apple превысила 88 миллиардов долларов

Квартальная выручка Apple превысила 88 миллиардов долларов

Сегодня, 08:58
Всемирно известная корпорация Apple отчиталась об очередной квартальной выручке, превысившей в этот раз 88 миллиардов долларов. По сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года, прибыль компании увеличилась на 13 процентов.

Квартальная выручка Apple превысила 88 миллиардов долларов

 

Тим Кук, являющийся генеральным директором корпорации Apple, заявил о том, что результат в 88,3 миллиарда долларов стал самым прибыльной выручкой за первый квартал календарного года за всю историю существования Apple. Кук заметил, что одним из секретов столь небывалого успеха стал довольно востребованный флагманский смартфон iPhone X, который показал выдающиеся результаты продаж.

Чистая прибыль за первый квартал 2018 года составила более 28 миллиардов долларов. Вознаграждение генерального директора корпорации в связи с небывалыми успехами Apple выросло почти в два раза, составив 12,8 миллионов долларов.
Александр Вест
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