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| | Владимир Путин: 1% - плохой показатель для роста промышленности РФ

Владимир Путин: 1% - плохой показатель для роста промышленности РФ

Вчера, 21:30
1 февраля 2018 года состоялось заседание президиума Госсовета Российской Федерации. Выслушав доклад по показаниям роста, Владимир Путин выразил свое недовольство. Официальная цифра Росстата в 1% не произвела нужного впечатления на главу государства. Согласно данным Министерства экономического развития, в 2017 году этот показатель должен был увеличится на 2%.

Владимир Путин: 1% - плохой показатель для роста промышленности РФ

 

В Министерстве промышленности и торговли объяснили такой процент последними изменениями на рынке: добыча газа уменьшилась, было заключено соглашение с ОПЕК, да и погода в конце года подвела. Министерства однозначно не делают долгосрочного прогноза на ухудшение по данным показателям.

Машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая отрасли показали неплохие результаты работы за 2017 год. Тем ни менее, общий уровень экономического роста промышленности выглядит неудовлетворительным. Наилучший показатель - у производителей локомотивов и подвижного состава (33%), а самый низкий продемонстрировала химическая отрасль (4,3%).

По мнению президента, стимулирование экономического роста, улучшения общего положения промышленности должно быть в приоритете для всех ветвей власти. 01.02.2018 состоялся рабочий визит Путина в Ростовскую область. На месте он получил детальную информацию по положению дел в местной инфраструктуре, энергетике, аграрном и промышленном секторе экономики региона.
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