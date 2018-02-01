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| | До двухмесячного минимума резко снизился курс биткоина

До двухмесячного минимума резко снизился курс биткоина

Вчера, 19:01
На мировой бирже резко снизился курс ранее самой дорогой валюты мира – биткоина. В данный момент за один биткоин платят 9 165 долларов.

До двухмесячного минимума резко снизился курс биткоина

 

За последние дни очень низко снизился курс самой дорогой криптовалюты мира - биткоина. Ее стоимость на мировой бирже снизилась на 11%. Это произошло после того, как компания Facebook запретила в своих социальных сетях показывать рекламу криптовалюты. Это было сделано с целью обезопасить своих пользователей от «обманчивых технологий». В данный момент цена биткоина на мировом рынке составляет 9 165 долларов за один биткоин.

Отметим, что создатель Лондонского Cryptocompare Чарльз Хейтер заявил о том, что падение курса биткоина только временное явление и криптовалюты еще станут процветать на биржевых рынках.
Пелагея Лебединская
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