До двухмесячного минимума резко снизился курс биткоина

На мировой бирже резко снизился курс ранее самой дорогой валюты мира – биткоина. В данный момент за один биткоин платят 9 165 долларов.

Пелагея Лебединская

За последние дни очень низко снизился курс самой дорогой криптовалюты мира - биткоина. Ее стоимость на мировой бирже снизилась на 11%. Это произошло после того, как компания Facebook запретила в своих социальных сетях показывать рекламу криптовалюты. Это было сделано с целью обезопасить своих пользователей от «обманчивых технологий». В данный момент цена биткоина на мировом рынке составляет 9 165 долларов за один биткоин.Отметим, что создатель Лондонского Cryptocompare Чарльз Хейтер заявил о том, что падение курса биткоина только временное явление и криптовалюты еще станут процветать на биржевых рынках.