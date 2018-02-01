Самой дорогостоящей компанией признали Amazon

Самая крупная компания в области интернет-торговли стала наиболее дорогим брендом на планете, обогнав таких гигантов, как Apple и Google. Стоимость Amazon за год увеличилась на 42%, до $150,8 миллиардов. Фирма Apple находится на втором месте рейтинга, ее стоимость возросла до 146,3 миллиардов «зеленых», но будущее компании смотрится ныне не таким радужным, как прежде, особенно после снижения доходов в прошедшем году. Замыкает топ-3 еще одна американская корпорация Google. У нее зафиксирован достаточно медленный рост стоимости (10%),, почти на 121 миллиард долларов. К слову, ранее именно Google занимала первое место в списке самых дорогостоящих компаний мира.