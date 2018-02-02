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| | Вопросы рекультивации полигона в Торбеево были затронуты на совещании Мособлдумы

Вопросы рекультивации полигона в Торбеево были затронуты на совещании Мособлдумы

Сегодня, 03:29

В Люберцах состоялось выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природоведению. На нем подробно обсудили экологические вызовы, с которыми столкнулся регион, а также рекультивацию (запланирована на 2021-й г.) расположенного в Торбеево полигона ТБО. Об этом сообщил портал Федеральное агентство новостей.

Вопросы рекультивации полигона в Торбеево были затронуты на совещании Мособлдумы

 

Как рассказал глава г.о. ЛюберцыВладимир Ружицкий, сейчас экологическая ситуация в Подмосковье оставляет желать лучшего. В Люберцах же ситуация по большей части находится под контролем. Впрочем, со стороны местного населения нередко направляются жалобы на полигон в Торбеево. Владимир Ружицкий считает, что необходимо решать вопрос посредством возведения мусоросжигательных заводов (МСЗ).

 

Интересно, что в течение трех-четырех ближайших лет в Московской области будут запущены в работу четыре ультрасовременных МСЗ. Их возведением займется компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»). Каждый из означенных объектов будет работать на японо-швейцарской технологии, занимаясь термической переработкой отходов в энергию.

 


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