Набиуллина: Санкции США не окажут значительного влияния на экономику РФ

В случае введения новых санкций США, касающихся госдолга РФ, на соответствующем рынке может возникнуть краткосрочная волатильность, но большого влияния запретные меры на российскую экономику не окажут. Такое заявление сделала Эльвира Набиуллина, глава ЦБ.

Виктория Озерова

На сайте конгресса США еще в прошедшем году появился документ, в соответствии с которым в скором времени в отношении экономики РФ могут быть приняты новые запретные меры. Одной из санкций может оказаться суверенный долг России. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, рассказала, что регулятор учитывает этот фактор сразу по двум сценариям: запрет на закупку новых облигаций или на обладание уже купленными. В любой ситуации на рынке госдолга может возникнуть небольшая волатильность, но через некоторое время все придет в норму, существенно на экономику РФ новые меры не повлияют.Также глава ЦБ сообщила об уменьшении рисков ослабления рубля из-за внешних факторов.